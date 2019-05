– Spesiell opplevelse

sport

Brødrene Mads og Tore Reginiussen har ikke hatt noen optimal start på sesongen. Først for en uke siden sikret Ranheim sesongens første seier, og da scoret Mads Reginiussen for blåtrøyene. I går fulgte han opp med matchvinnerscoring da Ranheim slo Brann i Bergen. Også Tore Reginiussen og RBK fikk en etterlengtet opptur med 1-0-seier over Sarpsborg.