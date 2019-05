Møter TIL i cupen

sport

Tirsdag ettermiddag offentliggjorde Norges fotballforbund kampoppsettet for den første runden i norgesmesterskapet for J19-lag. BUL slo Alta IF i finnmarkskvalifiseringen og er fylkets eneste representant i turneringen.

Nå er det klart at bossekopingene møter Tromsø ILs J19-lag på Alfheim i den første ordinære runden.

– Kampdag for første runde er satt til torsdag 30. mai klokken 18:00, men kampene kan spilles på en tidligere dato dersom klubbene blir enige om dette, opplyser NFF.

Øvrige oppgjør med nordnorske lag:

Fløya - Trondheims-Ørn

Tverlandet - Grand Bodø

Bossmo & Ytteren - Innstranda

Mjølner - Medkila