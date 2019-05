Slet seg videre i cupen

sport

PIL - Alta 0-3:

Onsdag kveld ble den første ordinære runden i norgesmesterskapet for menn spilt rundt omkring i landet. Alta IF hadde blitt satt opp mot 4.-divisjonslaget Porsanger, og gjestet dermed Lakselv kunstgress. Det ble en ganske jevn affære, selv om Alta IF hadde de fleste og største sjansene.

To sene scoringer

Dag Andreas Balto ga gjestene fra Nordlysbyen ledelsen i første omgang. Til tross for flere sjanser til begge lag var dette eneste scoring i ordinær spilletid. Hjemmelaget hadde en stor mulighet til å utlikne helt mot slutten, men maktet ikke å score.

I stedet ble gjestene tildelt et straffespark på overtid som Håvard Nome satte sikkert i mål. Og sekunder før dommeren blåste av kampen fastsatte Brage Berg Pedersen sluttresultatet til 0-3. Alta IF er dermed klare for andre runde i cupen.

Alta IFs lag:

Maris Eltermanis - Andreas Fossmo, Mats Frede Hansen, Aleksander Bjørnvåg, Hikmat Nazari - Håvard Nome, Dag Andreas Balto, Marco Mauno Johannessen - Kyle Spence, Christian Reginiussen, Brage Berg Pedersen