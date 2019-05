Nye fjes i Alta IF-troppen

sport

Om noen timer gjester Alta IF Lakselv kunstgress og Porsanger IL til dyst i 1. runde av cupen. Porsanger er blant favorittene til å kjempe om opprykk i årets 4. divisjon. Dagens hjemmelag har fått en god start på sesongen, med seier over to Alta-lag i Tverrelvdalen og BUL på deres to første kamper.

Bryant Lazaro og Andreas Markussen har varslet flere endringer fra laget som startet mot Senja forrige lørdag. Guyon Philips sliter med en vond rygg og sår lyske, og er ikke med til Lakselv. Det er imidlertid Tom Emaus, som kan få sin A-lagsdebut.

– I dag spiller vi med det beste laget som er mulig til denne kampen. Spillerne har siden Senja-kampen vist på trening at de er fysisk og mentalt klare for denne utfordringen, og til å representere Alta IF på en god måte. Vi forventer en tøff kamp og har stor respekt for Porsanger. Vi vet at det vil bli en skikkelig fest-stemning rundt kampen og mye folk som kommer. Vi ser virkelig frem til dette, sier Alta IF-boss Bryant Lazaro.

Den amerikanske hovedtreneren tar ikke lett på oppgaven, selv om de møter ett lag som til daglig spiller på et nivå som er to divisjoner lavere.

– Jeg har analysert Porsanger på samme måte som med alle andre motstandere så langt. Som sagt har vi respekt for de, og gleder oss til å få testet oss ordentlig.

Lazaro avrkrefter at lørdagens kamp mot Senja, hvor Alta slapp inn 1-1 i siste overtidsminutt, og med det gikk på klubbens første poengtap for sesongen påvirker spillerne mot PIL-kampen.

– Vi er fullt fokusert på å vinne kampen. Nå er det cupen og Porsanger som gjelder, vi tenker ikke engang på hva som skjedde i helga mot Senja. Vi må være på vårt beste for å gå videre. Vi er fokusert på å ha alle konsentrerte og fysisk klare til en tøff kamp, fastslår Lazaro.

– Hva betyr cupen for deg?

– Cupen er viktig for meg og Alta IF. Vi vet at det gir supporterne våre motivasjon og gir oss muligheten til å møte bedre motstand enn til vanlig.