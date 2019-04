Tore stilte opp da stjernene stakk

sport

Det er VG som melder at noen av de største Rosenborg-stjernene unngikk media dagen etter 0-3-tapet mot Molde.

Mens Nicklas Bendtner satte seg i en svart Mercedes og forsvant, sa André Hansen pent «nei takk» til å stille til intervju før han fôr av gårde på sin tråsykkel. Kaptein Mike Jensen forsvant. Det samme gjorde Pål André Helland.

Men ikke altaværingen Tore Reginiussen.

– Det går på stoltheten løs nå. Vi har fått testet styrke og karakter. Vi sliter med å finne ut av det. Prestasjonen i Molde gjør vondt. Vi er lei oss for alle vi har skuffet, sa veteranen Tore Reginiussen (33), som til tross for at han hadde dårlig tid, tok seg tid til å snakke med mediene.

Med to uavgjort og tre tap på sesongens fem første kamper har Rosenborg fått sin dårligste start i serien noensinne. Fjorårets seriemester ligger helt nederst på tabellen.

– Det var en trøblete vinter. Man tar med seg det inn i seriestarten. Det var en dårlig start i Bodø, og så har ikke klart å spille på oss noe selvtillit. Det er vi litt preget av nå. Vi får det rett og slett ikke til, fortalte Reginiussen.