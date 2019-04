Spilte jevnt med seriefavorittene

sport

BUL - PIL 2-3:

Søndag ettermiddag var det klart for BUL sitt herrelags første seriekamp i årets 4. divisjon. Det var ingen hvem som helst som møtte de på motsatt banehalvdel i den vakre vårsolen i Bossekop. Seriefavorittene, Porsanger, slo tidligere denne uken Tverrelvdalen 5-4 hjemme i Lakselv i et meget jevnt oppgjør i Finnmarkserien.

Jevnt skulle det også bli i denne kampen. Kun seks minutter inn i matchen ble hjemmelaget tildelt straffespark, som spydspiss Pål Even Heggelund satte kontant i mål. Bossekopingene leverte en god første omgang og tok med seg ledelsen inn i andre omgang.

Det var et mye friskere Porsanger-mannskap som kom ut etter sidebytte. Laget fra Lakselv brukte kun syv minutter etter garderobepraten på å utligne til 1-1 ved Per Arne Østgård.

Etter scoringen tok PIL føringen i kampen. I det 76. spilleminutt sikret PILs Adrian Bakkevold Olsen ledelsen for første gang i favør bortelaget. Knappe minuttet senere økte lagkamerat Sindre Vonheim ledelsen til 1-3.

Jon Steinar Eriksens unge mannskap jaktet sårt en redusering etter to kjappe scoringer fra Porsanger. Den fikk de i det 82. minutt ved innbytter Steven Bjerring lurt ballen bak PIL-keeper, Alexandar Spasic, med et velplassert skudd. Desverre for blåtrøyene fra Alta vest maktet de ikke å finne nettmaskene en gang til før dommer, Zarko Darmanovic, blåste av kampen for full tid.