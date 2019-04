Overbevisende start på sesongen

sport

Alta 2 - Indrefjord 8-2:

Onsdag kveld var det klart for årets første seriekamp for Alta IFs rekruttlag i 4. divisjon. Mate Dujilo og Roger Hammaris unge mannskap møtte Indrefjord i Finnmarkshallen, og det var egentlig aldri noen tvil om hvem som var det beste laget. Alta 2 ledet 3-1 til pause, og økte forspranget til 8-2 i andre omgang.

Kampens dominerende spiller var Vebjørn Atle Skorpen, som scoret fem av hjemmelagets åtte mål. Han kunne hatt seks, men takket nei til å ta straffesparket som har selv skaffet i første omgang. Han overlot jobben til Andreas Fossmo, som sikkert satte ballen i nettet fra ellevemetersmerket.

De øvrige Alta 2-målene ble satt inn av ungguttene Tom Emaus og Ola Ek Mannsverk. Vegard Samuelsen og Oliwer Juhani Anttila Letzing var målscorere for gjestene fra Hammerfest.

Det ble spilt to kamper i 4. divisjon på onsdag. I tillegg til matchen i Finnmarkshallen møttes Porsanger og Tverrelvdalen på Lakselv kunstgress. Det ble et tett og spennende oppgjør mellom to lag som er ventet å kjempe helt i toppen, og det var hjemmelaget som stakk av med seieren.