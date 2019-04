Slik er påska på sportsfronten

sport

Skjærtorsdag (18. april):

Torsdag er det igjen klart for det tradisjonsrike Gardirennet i Øksfjordbotn. Turrennklassen er 24 kilometer lang, og her er det tidtaking. Talvikingen Andreas Nygaard, som forrige helg kapret sammenlagtseieren i Visma Ski Classics, er ventet til start. Det er også en 10 kilometer lang ungdomsklasse.

Langfredag (19. april):

Fredag er det klart for en ny utgave av Påskecrossen, som er Kautokeino motorklubbs årlige scootercrossløp under påskefestivalen i bygda. Denne har vært arrangert uavbrutt siden 1984 og arrangeres for 25. gang. Flere store navn har meldt sin ankomst, blant annet VMs sølvvinner Aki Philaja og bronsevinner Oskar Norum. Av mer lokale kjørere stiller Kristoffer Holm, Niillas Kemi, Martin Moland, Birgitte Olsen og Malene Trosten Andersen.

Påskeaften (20. april):

Lørdag har scootercrosskjørerne forflyttet seg til Karasjok, der det tradisjonsrike stadioncrossløpet KaraX går av stabelen. Også her er det ventet mange store navn på startstreken, blant annet kjørere fra Alta motorsportklubb og Kautokeino MK.

Andre påskedag (22. april):

PostNord-ligaen avd. 2:

Grorud - Alta

Senja - Asker

Mjølner - Oppsal

Florø - Sotra

Kjelsås - Åsane

Elverum - Bærum

Odd 2 - Fram

Onsdag 24. april:

4. divisjon menn:

Alta 2 - Indrefjord

Porsanger - Tverrelvdalen