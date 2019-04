Møter Porsanger borte

sport

Norges fotballforbund offentliggjorde torsdag ettermiddag oppsettet for den første ordinære runden i norgesmesterskapet for menn. Tre finnmarkslag var kvalifisert for den første runden, og to av disse skal møtes. Dette er 4.-divisjonsklubben Porsanger IL og PostNord-ligalaget Alta IF. Oppgjøret spilles på Lakselv stadion 1.- eller 2. mai.

Norild får den tøffeste oppgaven av lagene fra landets nordligste fylke. De møter eliteserielaget Tromsø IL på hjemmebane. Andre oppgjør med nordnorske lag er Åga - Bodø Glimt, Fløya - Senja, Junkeren - Strømmen, Melbo - Mjølner, Skjervøy - TUIL og Bardufoss/Landsås – Harstad.

Hele oppsettet:

Kvik Halden – Lokomotiv Oslo

Sparta Sarpsborg – Fredrikstad

Kråkerøy - Grorud

Sprint-Jeløy – Sarpsborg 08

Follo – Bærum

Nordstrand – KFUM

Oppsal - Ullern

Lyn – Moss

Heming – Stabæk

Ready - Skeid

Gjelleråsen - Lillestrøm

Skjetten – Lørenskog

Eidsvold Turn - Frigg

Ottestad – HamKam

Toten – Raufoss

Gjøvik-Lyn – Ull/Kisa

Faaberg – Vålerenga (spilles 2. mai)

Nybergsund – Kongsvinger

Brumunddal - Elverum

Hønefoss – Mjøndalen

Åssiden - Kjelsås

Vestfossen - Asker

Ørn Horten - Pors

FK Tønsberg - Sandefjord

Flint – Strømsgodset

Fram - Start

Storm – Odd (spilles 2. mai)

Donn – Notodden

Fløy – Jerv

Vindbjart - Arendal

Frøyland – Viking (spilles 2. mai)

Ålgård – Bryne

Brodd - Egersund

Hinna - Sola

Madla – Sandnes Ulf

Åkra - Haugesund

Vard Haugesund - Vidar

Frøya – Nest-Sotra

Fyllingsdalen - Fana

Arna-Bjørnar – Brann

Lysekloster - Sotra

Bergen Nord - Åsane

Fjøra – Florø

Stryn - Sogndal

Bergsøy - Aalesund

Herd – Kristiansund

Spjelkavik - Brattvåg

Eide og Omegn – Molde

Træff – Hødd

Sunndal - Byåsen

NTNUI – Nardo

Kolstad - Ranheim

Trygg/Lade – Tiller

Verdal – Stjørdals-Blink

Rørvik – Rosenborg

Steinkjer – Levanger

Åga – Bodø/Glimt

Junkeren – Strømmen

Melbo - Mjølner

Skjervøy - Tromsdalen

Bardufoss/Landsås* - Harstad

Fløya - Senja

Porsanger – Alta

Norild - Tromsø

*Bardufoss og Landsås møtes til kvalifiseringskamp fredag 12. april.