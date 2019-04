Jakter hver sin tittel

sport

Et langvarig skadeavbrekk gjorde at Martin Moland ikke fikk vist hva han virkelig er god for i den amerikanske proffserien i scootercross denne sesongen. Men altaværingen fikk med seg de siste to rundene, og føler seg veldig bra foran helgas verdensmesterskap.

Sterkt vinnerinnstinkt

Her arrangeres også World cup for kvinner og EM for menn.

– Jeg har fått trent meg godt opp etter skaden og er klar til å kjempe om en topplassering i VM. Målsettingen er selvsagt å vinne, selv om jeg vet at det blir vanvittig tøft. Når jeg stiller til start handler det bare om én ting - å være første kjører som krysser målstreken, sier en offensiv Martin Moland.

Lillebror Edvard Moland har nøyaktig samme innstilling.

– Det er mange gode kjørere her. De beste i Europa, for å være helt nøyaktig. Men planen er selvsagt å vinne. Man er nødt til å sikte helt mot toppen hvis man skal ha noen sjanse til å bli mester. Jeg står ikke på startstreken og drømmer om å bli nummer fem eller seks, smiler Edvard Moland.

Mangler norsk gullfavoritt

Da A-sporten var innom treningen på Kvenvikmoen tirsdag denne uka var det bare brødrene Moland som var til stede. Simon Kjellmann, Birgitte Olsen og Malene Trosten Andersen hadde allerede satt kursen for Sverige. Disse fem og Kautokeino-kjører Niillas Hætta er de lokale utøverne som skal i aksjon i helgas World cup, EM og VM i Boden.

Norge mistet sitt aller største gullhåp da Elias Ishoel nylig bestemte seg for å stå over løpet, noe som gjør at det kun er fire norske kjørere som deltar i VM. Foruten Martin Moland stiller Kristoffer Holm, Mathias Hagadokken og Magnus Sagen Reiten til start.

– Jeg håper jo at jeg kan tette hullet etter Elias, men man vet aldri. Det er så små marginer i denne sporten, og alt kan skje. En god start har utrolig mye å si. I fjor tippet jeg i første heat, noe som ødela mulighetene sammenlagt. Men jeg ga gass og fulgte opp med to tredjeplasser i de påfølgende heatene, så jeg vet at jeg kan matche de beste hvis alt klaffer, sier Martin.

Han trenger ikke å kvalifisere seg til finaleheatene. Men det er likevel viktig å kjøre fort på trening.

– Treningen fungerer som en tidskvalik, der man får velge startspor ut fra tiden på trening. Så det blir full gass fra første stund.

Må kvalifisere seg

For Edvard blir det helt nødvendig å prestere godt allerede på dagens trening. Med rundt 40 kjørere i europamesterskapet er det ikke plass til alle i finaleheatene. Det betyr at en god plassering i kvalifiseringen er helt avgjørende for om Moland, klubbkamerat Simon Kjellmann og Niillas Hætta får sjansen til å slåss om EM-tittelen på lørdag.

– Kun de 16 beste får kjøre finale. Resten kan pakke sammen og dra hjem, så det er klart at man er nødt til å være på hugget fra start. Det er viktig å være kjapt ute før banen blir oppkjørt. Men jeg kjenner meg i veldig god form og har tro på egne ferdigheter. Dette blir spennende, avslutter han.