Oda Lillegård har signert for Grand Bodø: – Drømmen har gått i oppfyllelse

sport

Oda Lillegård har vært en av de mest sentrale spillerne for BULs damelag de siste sesongene. Forsvars-bautaen har spilt samtlige minutter i 1. divisjon for blåtrøyene fra Alta vest, de to siste årene. Siden BUL raste ned i 2. divisjon forrige sesong, har Lillegård ivret etter videre spill på nest øverste nivå i landet.