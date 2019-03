BUL med storeslem i Kraftlagsturneringa etter straffedrama

sport

Den årevisse Kraftlagsturneringa gikk av stabelen i Finnmarkshallen denne helga. Den regionale fotballturneringen, som er blitt en slags kick off for damelagene i nord før sesongen, ble som mange ganger tidligere preget av Nordlysbyens desidert beste damelag - BUL.

Jevn finale

En av forhåndsfavorittene og kanskje den største utfordreren til BUL i årets 2. divisjon, Tromsø IL, måtte melde avbud på grunn av stengte veier. Det betydde at Polarstjernen fra Øst Finnmark ble det laget BUL måtte slå for å ta seg helt til topps av årets turnering.

I de innledende rundene på lørdag slo bossekopingene Polarstjernen 2-0 etter scoringer av Emmy Olsen og Camilla Korgh. I finalen på søndag ble det hakket jevnere mellom de to lagene. BUL hadde mest ballbesittelse, mens Polarstjernen var solide bakover.

Det belønnet seg for laget fra Øst-Finnmark da de tok ledelsen tidlig etter at BUL-keeper Nathalie Kristiansen tabbet seg ut med utkast som bortelaget snappet opp og utnyttet til 1-0 ledelse. Therese Vollan Kristensen reduserte til 1-1 med en flott scoring fra ca. 30 meter midtveis ut i andreomgang.

Nathalie revansjerte seg

1-1 ble sluttresultatet, noe som betød at lagene gikk direkte til straffesparkkonkurranse. Der fikk BUL keeper Nathalie Kristiansen (17), som tok overgang fra barndomsklubben Alta IF til blåtrøyene litt lenger vest i Alta før sesongen, sin revansje. På 4-3 i straffesparkkonkurransen reddet 16-åringen polarstjernens fjerde straffespark, til stor jubel fra hennes nybakte lagkamerater. Emmy Olsen kontrollerte inn bossekopingenes siste straffe, som betød at seieren var sikret.

– Det føltes skikkelig deilig. Det er flott å kunne bidra til at vi vinner i dag. Jeg feilberegnet litt på utkastet på det første målet til Polarstjernen. Jeg fikk litt skyldfølelse etter det, da kjentes det godt å redde den straffen her på slutten og gjøre det godt igjen, erkjenner 17-åringen, som er superfornøyd med hvordan lagvenninnene har tatt henne i mot etter overgangen fra Alta IF.

– Jeg gleder meg til å dra på trening hver eneste dag. Alle er alltids så blid og ønsker virkelig å bli bedre fotballspillere. Det er alltid gøy, alle er snill og det er et høyt nivå på trening. Jeg gelder meg til å utvikle meg videre i BUL, sier hun.

Skryter av Polarstjernen

BUL-trener Terje Falsen er godt fornøyd med at laget hans kommer seirende ut av turneringen, men skulle ønsket at de vant finalen etter ordinær tid.

– Det er klart vi vil jo gjerne avgjøre kampen etter ordinært tid. Vi har lagt om spillestilen i år, hvor det nå handler om å ha ballen mer i laget. Periodevis på trening, og på treningssamlingen i Rovaniemi fungerte dette veldig godt. Denne helga har vi ikke vært like fornøyd med alt, vi har levert en del gode angrep. Men vi ser selvfølgelig at det er forbedringspotensiale mot seriestart, forteller Falsen, som skryter av finalemotstanderen.

– Polarstjernen er alltid vanskelig å spille mot. De legger seg lavt og er gode til å stenge rom. I tillegg får vi et tidlig mål i mot som stresser oss. Men vi ser at mye av det vi øver på begynner å komme seg i kamp, nå handler det bare om detaljer før alt sitter, oppsumerer han.

Bronse til BUL2

I bronsefinalen møtte BULs andrelag arrangør-laget Tverrelvdalen IL til dyst. Der trakk andrelaget fra bossekop det lengste strået etter scoringer av Oda Lillegård og Hedda Eline Haugsnes.