Bjørn Terje er full hevnlyst og ambisjoner etter fjorårets marerittsesong

sport

– Jeg var langt nede i fjor. Det er ingen stor hemmelighet. Det føltes som at aboslutt alt som kunne gå galt gikk galt, og litt til. Det var forferdelig kjedelig å ha stang ut hele veien, og det toppet seg da vi dro til Sverige og ødela motoren for andre gang på kort tid. Som ikke det var nok avsluttet vi sesongen med et tredje og siste motorhavari i sesongens siste løp. Det skal ikke gå an, sier Bjørn Terje Heggeli, som blir tydelig oppgitt bare av å prate om det som skjedde for et halvt års tid.