Hentet hjem 20 NNM-medaljer

Det er ingen tvil om at det gror godt med unge og talentfulle skiløpere i Altas ulike skiklubber. Fasiten for skitalentene fra Nordlysbyen etter vel gjennomført NNM i Vadsø er åtte bronsemedaljer, ti sølvmedaljer og to gullmedaljer.

Mange gikk årsbeste

Leder i Alta IFs skigruppe, Roger Finjord, er imponert over arrangementet i Vadsø og medaljefangsten til Alta-løperne.

– Det har vært en fantastisk helg. Vadsø skiklubb har arrangert et flott arrangement. Jeg blir veldig stolt når vi klarer å gjennomføre så gode mesterskap i Finnmark. Vi hadde veldig mange skiløpere med fra Alta. Det mest gledelige med helga var at mange av de presterte årsbeste i helga, og fikk sine beste opplevelser i skisporet. Det å se gleden i øynene på dem som for første gang sikret topp ti eller topp 15, er like fint som med dem som tar medaljer, medgir Finjord, som sier han ønsker enda flere ungdommer inn i skimiljøet i Alta.

– Vi ønsker at enda flere ungdommer skal kunne kjenne hvor kjekt det er å holde på med langrenn. Det var en utrolig god stemning i bussen hjemover. Alle ungdommene i alle aldre satt i lag og hadde det flott. Juniorene er fantastiske forbilder for de yngre, og fortjener mye ros, fastslår han.

God start på fredag

Det nordnorske mesterskapet startet på best mulig vis for alle med et bankende hjertet for skimiljøet i Alta. Fredag sto klassisk på prgrammet, og Alta-løperne hentet inn totalt ni medaljer. På lørdag var det fristil, hvor det totalt ble syv medaljer for skiløperne fra Nordlysbyen.

Medaljedryss i NNM for Alta-løperne Skiløperne fra Alta sikret ni medaljer i løpet av NNMs første dag i Vadsø.

Henrik Eiliv Bang ble en av to løpere fra Nordlysbyen til å trone øverst på pallen i løpet av mesterskapet. Alta IF-løperen kapret NNM-gull tre sekunder foran Ask Jørgensen fra Medkila. Bang klinte også til med bronse på lørdagen i fristil.

Sanket flere NNM-medaljer BUL og Alta IF har gjort seg bemerket i nordnorsk mesterskap på ski.

I gutter 13-årsklassen klinket BUL-gutten Magnus Emaus Christoffersen til med sølv, mens Vårin Olsen fra Alta IF sto for samme prestasjon i J15-klassen. Olsen sikret en solid bronsemedalje på 5 kilometer fristil lørdag.

Klubbvenninna Kirsten Helsvig Nilsen ville ikke være dårligere, og fulgte opp med sølv i kvinner 17-klassen både fredag og lørdag. BUL ski og skiskyting fikk også med seg en sterk sølvmedalje i klasse menn 18 år på fredagen. Her var det Hermann Nordstrand Fiksen som sikret plass på pallen. På lørdagens fristil-konkurranser, kapret Alta IF-løper Thomas Sandberg Suhr sølv i klasse menn 17 år.

Karin Rasmussen Bakken fra Tverrelvdalen IL ble, som eneste deltaker, nordnorsk mester i kvinnenes veteranklasse. Alta IF-løper Johannes Helsvig Nilsen sikret seg to NNM-bronser i 19-20 års klassen, både i klassisk på fredag og fristil lørdag. I M17-klassen kapret BUL-løper Hans Fredrik Antonsen bronse. I G15-klassen ble Alta IF løper Jardar Olsen nummer tre fredag. På lørdag gikk Olsen inn til en sterk sølvmedalje i fristil.

To stafett-medaljer

På søndag ble nordnorsk mesterskap på ski avsluttet med stafetter for de yngste løperne, og sprintstafetter for junior- og seniorløperne. I klasse menn junior klinket duoen Torjus Johansen og Hermann Nordstrand Fiksen til med sølv på sprintstafetten. På stafetten ble det også én pallplass for Alta IF. Den gikk til Henrik Eiliv Bang, Simon Finjord og Jardar Olsen, som gikk inn til en flott tredjeplass i klasse gutter 13-16 år.