Nummer syv i verden

Alta-hopperen Anna Odine Strøm lyktes ikke hundre prosent i sesongens siste verdenscuprenn, som gikk av stabelen i russiske Tsjajkovskij på søndag. Hun landet på 111,5 meter i førsteomgangen, noe som bare holdt til en 21. plass. Strøm traff mye bedre i finaleomgangen, og med et hopp på 121,5 meter klatret hun til 17. plass.

Lagvennina Maren Lundby hadde en bedre dag. Hun tok sin 12. verdenscupseier for sesongen. Lundby ledet etter den første omgangen og hadde press på seg før finaleomgangen. Før henne hadde både Nika Kriznar og Juliane Seyfarth hoppet over 140 meter. Lundby gikk ned en avsats og fikk i tillegg dårligere vindforhold enn konkurrentene, men klinte til med 137,5 meter og vant med 12,9 poeng foran Seyfarth.

Tyskeren hadde vunnet de tre siste verdenscuprennene, men klarte ikke å matche den norske hopperen søndag. Dermed ender Lundby en praktfull sesong med VM-gull, seier i Raw Air, seier i verdenscupen sammenlagt og totalt 12 seire i verdenscupen. Søndagens seier var hennes 25. i verdenscupen i karrieren.

Silje Opseth ble nummer ti.

Selv om Anna Odine Strøm ikke hadde sin beste dag i bakken på søndag kan altaværingen se tilbake på en fantastisk sesong. To bronsemedaljer i laghopp og mix-konkurransen i Falun-VM er naturlige høydepunkter, men hun har også levert på et jevnt høyt nivå i verdenscupen. To ganger har hun vært på pallen.

Til sammen har det blitt 717 verdenscuppoeng, noe som holdt til en råsterk syvendeplass i sammendraget. Det er det desidert beste Alta-jenta noen gang har gjort. I 2018/2019-sesongen er det kun Maren Lundby, Katharina Althaus, Juliane Seyfarth, Sara Takanashi, Nika Kriznar og Eva Pinkelnig som har vært bedre enn den unge skihopperen som fortsatt representerer Alta IF hopp og kombinert.