Hedret ildsjelene på årsmøtet

sport

I går avholdt Alta IFs hovedstyret sitt årsmøte, der mange av klubbens viktige ildsjeler ble hedret. Aud Hestvik, Vigdis Wirkola, Ingrid Isaksen, Anna Kjersti Helsvig og Reidar Olsen fikk alle pris for «særlig innsats, utover det normale» for deres mangeårige engasjement for klubben.