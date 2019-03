Derfor valgte Finnmarksløpet å diskvalifisere Petter Karlsson

sport

Petter Karlsson lå lenge godt an i årets 1200-klasse. Fjorårsvinneren hadde gode muligheter for å sikre sammenlagtseieren og den ettertraktede Saltdalshytta. Etter 1073 gjennomførte kilometer over Finnmarksvidda, ble Karlsson derimot diskvalifisert av juryen for brudd på paragraf 12.1 om dyrevelferd og helse, de mente hundene var for tynne til å fortsette. Til iFinnmark raste Karlsson over avgjørelsen og sa det virket som at de bare ville ha han vekk derfra.

Veldig skuffet fjorårsvinner Juryen i Finnmarksløpet diskvalifiserte Petter Karlsson.

Tidlige bekymringsmeldinger

Onsdag sendte Finnmarksløpet ut en pressemelding i samråd med Petter Karlsson angående diskvalifiksjonen. Der skriver de at det tidlig i løpet ble gitt bekymringsmeldinger på flere av hundene hans.

– Juryen la vekt på at man relativt tidlig i løpet kommuniserte en bekymring til Karlsson om et raskt tap av «body score» (veterinærenes begrep for kroppsmasseindeks for hunder) på flere av hans hunder.

Karlsson sto da ovenfor flere tøffe etapper og ble på det tidspunktet anbefalt av juryen om å justere kjøringen ut ifra hans hunders tilstand.

– Senere i løpet ble det påpekt overfor deltakeren at det var nødvendig å forbedre dette for å kunne komme seg gjennom den obligatoriske sjekken i Karasjok, og han fikk beskjed om at han ikke ville passere sjekken slik det lå an på dette tidspunktet, opplyser de videre.

Kjørte hardt til karasjok

Juryens beslutning om å diskvalifisere Petter Karlsson kom som nevnt på sjekkpunkt Karasjok, 132 kilometer fra målgang i Alta. Svensken kjørte inn til sjekkpunktet som nummer to. På tross av bekymringsmeldingene fra veterinærene valgte fortsatt Karlsson å holde god fart. Juryens vurdering var at hundene, selv etter ett døgns hvile, ikke var i en form som gjorde det forsvarlig å tillate løpet videre mot Alta.

– Juryen vektlegger at deltakeren på tross av flere meldinger fra veterinær-teamet valgte å kjøre relativt hardt helt til Karasjok, uten å gjennomføre de nødvendige justeringene for å øke «body score» på sine hunder.

I pressemeldingen opplyses det at det ble gjort tre veterinærsjekker på sjekkpunkt kautokeino før avgjørelsen om diskvalifikasjon ble tatt.

– Etter ønske fra deltakeren selv, gikk veterinærene med på å gjennomføre en fjerde sjekk klokken 02.00, altså etter at han var diskvalifisert. Sjekken ble utført etter å ha vært 26 timer på sjekkpunktet og viste en økning i «body score» på 0,5 poeng. Det bør understrekes at dette ikke var en sjekk som kunne bidra til at Karlsson kunne gå videre i løpet. Alle spann som går ut av løpet får en siste sjekk av veterinærene.

De opplyser at det har vært flere møter og samtaler med Karlsson og rennledelsen under og etter løpet.

– Vi har fått en klar forståelse av at han er enig i at han (Karlsson) hadde fôret hundene med for lavt fettinnhold i fôret, samt at dette kombinert med diaré på flere hunder og liten matlyst før løpsstart, kan ha ført til at hundene hadde et relativt hurtig vekttap som ikke var utlignet ved tidspunkt for diskvalifikasjon.

Ikke brudd på dyrevelferdsloven

Juryen vurderte saken opp mot varslingsplikten i dyrevelferdsloven og var enstemmig i at det ikke var grunn til varsling. Saken dreier seg derfor kun om brudd på konkurransereglementet til Finnmarksløpet.

Finnmarksløpet skriver at de er lei seg for at en av utøverne reiste hjem fra løpet med en følelse av å være urettferdig behandlet.

– Både arrangøren og juryen har hatt flere møter og samtaler med Petter Karlsson i Alta etter løpet, og på telefon etter hjemkomst for å sikre at det er gitt en fullstendig redegjørelse for juryens beslutning og arrangørens håndtering. Finnmarksløpet har i all kommunikasjon med Karlsson vært tydelig på at vi setter stor pris på han og hans innsats i sporten. Vi ønsker Karlsson og alle andre kjørere tilbake til Alta til starten for Finnmarksløpet 2020.

– Jeg fikk aldri en tidlig beskjed

Karlsson selv, mener han aldri fikk beskjed tidlig i løpet om lav body score.

– Hele diskvalifikasjonen er basert på feil grunnlag. Jeg fikk aldri tidlig i løpet beskjed om lav body score, og jeg fikk heller aldri beskjed om å justere kjøringen. Det er dette som diskvalfiseringen bygger på. I Varangerbotn var det første gang body score var tema, og dette ble sjekket der, uten at jeg fikk noe mer tilbakemelding. Da gikk jeg ut fra at det ikke var noe problem, sa Karlsson til iFinnmark om innholdet i pressemeldingen.

– Det var først i Levajok at jeg fikk informasjon om at hundene kanskje ikke ville klare seg gjennom Karasjok, men fortsatt ble jeg ikke bedt om å justere kjøreplanen. Det må bli bedre rutiner for å formidle informasjon og man må ha et bedre varslingssystem, selv om også jeg har et ansvar å ha dialog med veterinærene. Hadde dialogen startet tidligere, så hadde situasjonen kunne sett annerledes ut. Når det gjelder Finnmarksløpet 2020, så håper jeg at det skal bli sånn at jeg skal kunne kjenne meg trygg på å komme tilbake.