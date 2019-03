Vellykket test i Rovaniemi

sport

BUL er godt i gang med sesongforberedelsene. Sist helg dro til de finske Rovaniemi for å få skikkelig matching, og det var en vellykket tur både sportslig og sosialt, får A-sporten opplyst.

Lørdag møtte de det finske 1.-divisjonslaget RoPS, som var svært nær opprykk til eliteserien i Finland forrige sesong. BUL rykket som kjent ned fra allnorsk 1. divisjon i Norge, så det ble en tett og spennede kamp mellom to gode lag. BUL-damene viste seg hakket bedre enn Rops, og vant 4-1 etter scoringer av Camilla Krogh, Lea Hunsdal Falsen, Emmy Olsen og Ingvild Toft.

– Det var en veldig bra gjennomført kamp av oss mot et velspillende og hardtkjempende lag fra finsk 1. divisjon. Vi så mange av de momentene vi har trent på offensivt. Backer opp i angrep, raske vendinger av spill, samtidige bevegelser og fokus på å slå på andre- og tredjebevegelsene. RoPs sto høyt på oss på en liten bane, noe som gjorde det til en utfordring å spille oss ut bakfra. Men vi lykkes til dels med det likevel. Vi skal øve mer på den delen fremover. Samtlige 19 spillere var i aksjon i minimum 30 minutter, så alle bidro til seieren, forteller hovedtrener Terje Falsen.

På søndag møtte BUL divisjonskollega Polarstjernen fra Øst-Finnmark. Igjen ble det seier, denne gangen 3-0 etter fulltreffere av Emmy Olsen, Mia Oskarsson Mannsverk og Marie Nygård Kjellmann.

– Dette var en sliteseier mot et hardtkjempende Polarstjernen. Vi styrte kampen fullstendig, men var generelt litt mer upresise i pasningsspillet enn på lørdag, noe som gjorde at vi ikke fikk ønsket rytme i spillet vårt. Men til tider fikk vi likevel spilt bra fotball. Vi hadde også et herlig engasjement i spillet vårt, sier Falsen.

– Vi hadde en flott helg i Finland. Nå fortsetter vi sesongforberedelsene i Finnmarkshallen slik at vi er enda bedre forberedt til neste kamp, avslutter den nye BUL-sjefen.