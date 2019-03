Thomas Wærner vant Finnmarksløpet og tok historisk bragd

sport

Etter 1200 knallharde kilometer på tvers av Finnmark, var det Thomas Wærner og hans firbeinte som passerte først over målstreken i Alta sentrum klokken 14.39 fredag ettermiddag - litt under en uke etter at de startet ut fra samme plass.

– Jeg har visst fra start at jeg har et spann som er helt topp og hvis jeg forvalter det godt, så skal de andre kjøre fort for å ta meg, sa en meget glad vinner av årets 1200-klasse etter målgang i Alta sentrum.

Wærner klarte det ingen har klart på 24 år - nemlig å vinne både Finnmarksløpet og Femundløpets lengste distanser det samme året. Med årets triumf ble han den tredje i hundekjørersportens historie til å klare bragden. Ingen beskjeden prestasjon tatt i betraktning at de to som har klart tilsvarende, er ingen ringere enn Robert Sørlie og "Mr. Finnmarksløpet" Sven Engholm. Sist noen klarte det var i 1995.

– Det er mange som har prøvd å vinne begge disse løpene før meg, uten å klare det. Så det var helt greit å gjøre det. Det er moro være den første på denne siden av tusenårsskiftet, sa Wærner fra podiet om den imponerende bragden.

Mathisdalens store sønn Kristian Walseth er ventet inn som nummer to 16.40.

Se video under når Thomas Wærner kryser målstreken i Alta sentrum fredag ettermiddag.