Har startet på den siste obligatoriske hviletiden

sport

Å se an stillingen fram til nå har vært vanskelig da flere av kjørerne på 1200-kilometeren har valgt å hvile på sporet, mens andre i større grad har hvilt på sjekkpunktene. Det har gjort at det har vekslet mellom hvem som har vært først i sporet fram til nå.

På sjekkpunktet i Levajok og Karasjok vil hviletiden derimot foregå på sjekkpunktene. Reglene sier nemlig at samtlige kjørere har ti timer obligatorisk hviletid igjen når de ankommer Levajok. Kravet er at minst to av disse tas ut i Karasjok, mens de resterende åtte kan deles mellom Levajok og Karasjok.

Wærner først

Først inn til å starte nedtellingen av ti obligatoriske timer var Thomas Wærner som ankom Levajok klokken 09.41 i formiddag. Wærner kom inn til sjekkpunktet med 12 hunder, men da han kjørte ut var det med tre færre i spannet.

Deretter kom Petter Karlsson klokken 11.04, Kristian Walseth 11.15, Birgitte Næss 12.03 og John Erik Nilsen klokken 13.09.

Alta-kjører Walseth startet ut på den 12 mil lange etappen fra Varangerbotn til Levajok en halv time etter Næss, men passerte henne underveis og inn til sjekkpunktet var han 48 minutter foran.

Kamp om hyttepremien

Fire av de fem fremste kjemper om å vinne hyttepremien som går til beste fører 2018 og 2019. Thomas Wærner måtte bryte i fjor og kan ikke vinne hytta, men førstepremien i årets løp (blant annet en ATV til verdi av 112.000 og 70.000 kroner i premiepenger), og ikke minst alle heder og ære til vinneren, gjør at Wærner ikke vil ta det med ro det neste døgnet.

Karlsson som vant i 2018 ligger best an til hyttepremien. Næss ble nummer to, Walseth fire og Eriksen fem da Dallas Seavey (brutt i år) tok tredjeplassen. Ved lik plasseringssum blir sammenlagttiden de to siste år avgjørende.

Karlsson og Næss brukte mye lengre tid enn Walseth på etappen fra Varangerbotn i natt. Begynner disse å kjenne slitet kan det bety at Alta-kjører Walseth ligger bedre an til å vinne hyttepremien enn noen kunne forutse.

Dersom Karlsson og Næss fullfører, uten at noen flere enn de nevnte fem blander seg inn i toppen, bør Walseth vinne løpet for å ha mulighet til å vinne hytta. Går Alta-kjøreren helt til topps, og Wærner og Eriksen følger på de neste plassene, er han bare avhengig av at Næss slår Karlsson.

Har Alta-kjøreren samme plasseringssiffer som Karlsson eller Næss må Walseth krysse mållinja to timer og 53 minutter før Karlsson, og to timer og 46 minutter før Næss. Er kjøretidene inn til Levajok representative for resten av løpet så er ikke det noen umulighet, men tiden vil vise.