Tobias (14) fra Alta tatt ut på talentsamling

sport

Tobias Vonheim Norbye har vært innom regionlaget til Troms og Finnmark fotballkrets. Nå bemerker mitdstopper-talentet seg på nasjonalt nivå. 24.-27. mars deltar Alta IF spilleren, sammen med resten av landets øverste talenter født i 2005, på Equinor talentleir i Sarpsborg. Dette er første nasjonale uttak for hans årskull.

– Som med jentene så er dette første gangen spillerne født i 2005 er inne på et nasjonalt tiltak, så ekstra gratulerer til dem. 2004-gutta opplever for første gang å bli plassert i en tropp som enten heter landslag eller skyggelandslag. Det er et signal om at ting begynner å spisse seg til. Første offisielle landskamper for kullet er bare noen uker unna, og vi begynner å forberede inn mot det, opplyser fagansvarlig for landslagsskolen, Håkon Grøttland.

På jentesiden er ytterligere to Alta-talenter tatt ut. BUL-spilleren Nora Hegg, som er født i 2004, er med i Skyggelandslags-troppen. Alexandra Martnes, er på lik linje med klubbkameraten Vonheim Norbye tatt ut på første nasjonale uttak for talenter født i 2005.

Fokuset for begge samlingene blir i all hovedsak forsvarspill, opplyser Grøttland videre

– Dette trener vi på fordi vi vil spille minst mulig i forsvar når vi spiller med flagget på brystet, For å si det det enkelt: Jo bedre vi er i forsvar, jo raskere vinner vi ballen og jo oftere får vi muligheten til å angripe, legger han til.