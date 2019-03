Lazaro: – Christian vil være fundamentalt viktig for oss

sport

Denne helga reiste Alta IFs fotballherrer sørover for å spille to treningskamper, mot henholdsvis Fredrikstad og Hønefoss. De gule og blå startet best mot Fredrikstad fredag, med en tidlig scoring av Christian Reginiussen etter 17 spilte minutter. FFK kom dog sterkt tilbake og avsluttet kampen med å putte fire mål bak Alta-keeper Maris Eltermanis, tre av dem signert Kjell Rune Sellin.