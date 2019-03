Alta IF sikret sin første seier for sesongen

sport

Hønefoss - Alta IF 1-2:

Denne helga har Alta IF reist sørover for å spille to treningskamper. Fredag ble det 1-4 tap mot Fredrikstad. Da scoret Christian Reginussen Alta IFs første mål for sesongen.

Søndag ventet Hønefoss på Aka Arena. Det tok ikke lang tid før Reginiussen igjen tegnet seg på scoringslisten. Etter 24 minutters spill fastsatte altaværingen 1-0 til laget fra Nordlysbyen. Det tyder til at Reginussen, som over flere sesonger har blitt kjent som en defensiv midtbanespiller, nyter godt av en litt mer offensiv rolle under Bryant Lazaro.

52 minutter inn i kampen økte Håvard Nome ledelsen til 2-0. Hønefoss skaffet seg et straffespark på tampen av kampen. Hjemmelagets Monty Petterson sluttførte resultatet til 2-1.

Alta IF startet med følgende lag:

Maris Eltermanis - Runar Overvik, Mats Frede Hansen, Aleksander Bjørnvåg, Simon Laugsand - Håvard Nome, Felix Jacobsen, Christian Reginiussen - Kyle Spence, Guyon Philips, Magnus Nikolaisen.