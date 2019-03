Klare for fartsfest

sport

Man trenger ikke bevege seg langt for å være vitne til store idrettsbegivenheter i Nordlysbyen denne helga.

Ikke bare starter hundespannene i 1200-kilometerklassen i Finnmarksløpet ut fra Alta sentrum fredag kveld. I timene før bikkjene inntar gågata skal noen av landets beste scootercrosskjørere gjøre opp om NM-tittelen i supercross.

Medlemmene i Alta motorsportklubb har jobbet sent og tidlig for å lage en publikumsvennlig og actionfylt stadioncrossbane på parkeringsplassen ved Nordlyskatedralen, og her vil tilskuerne garantert få valuta for inngangspengene.

– Det har blitt jobbet for fullt både i Alta sentrum og ute på Kvenvikmoen siden onsdag. Det ligger utrolig mange dugnadstimer bak det som skal skje her denne helga. Supercrossbanen må lages helt fra scratch, og det skal settes opp gjerder og massevis av annet utstyr som vi henter fra Kvenvikmoen. Så skal alt tilbake, og vi må preparere banen der ute i forkant av lørdagens NM-konkurranse. Da skal det kåres norgesmestere i flere klasser. Jeg må virkelig berømme alle som har bidratt til dette. Det er en kjempegjeng som virkelig står på, fastslår Hilde Strøm Sarilla.

Det er ventet over 50 kjørere på startstreken. Alta og Kautokeino er representert, men det er også mange som kommer utenfra.

Stenger store deler av Alta sentrum Borealisfestivalen og Finnmarksløpet trenger ekstra boltreplass de neste dagene.

– Jeg synes det er gøy at det kommer kjørere fra hele landet. Vi har utøvere fra Nordreisa, Melhus, Tydal, Valdres, Singsås, Hattfjelldal, Hammerfest, Kirkenes, Karasjok, Kautokeino og Alta. I tillegg kommer det noen finske kjørere. Dette kommer til å bli helt topp, fastslår Strøm Sarilla.

Fredagens supercross starter cirka klokken 15.00. Da er de ferdige i løpet av et par-tre timer. På lørdag inntar kjørerne Kvenvikmoen, og her tar det lengre tid. Siste heat starter klokken 16.40. Det skal kåres fire norgesmestere og to norgescup-vinnere i løpet av to hektiske dager.

Se noen bilder fra torsdagens opprigging i bildekarusellen øverst i saken.