Finnmarksløpet 2019 er i gang: – Ble akkurat den folkefesten vi hadde drømt om

Publikum leverte nok en folkefest når startskuddet for Finnmarksløpet 2019 gikk av fredagskveld i gågata i Alta sentrum. Alt i fra turister til altaværinger lot seg ikke skremme av kulda, og lagde et fantastisk liv. 31 ivrigie hundekjørere og spann fikk den åpningen de fortjente, og er nå klar for 1200 beinharde kilometer over Finnmarksvidda. Daglig leder for Finnmarksløpet, Svanhild Pedersen, synes det ble en perfekt start på årets løp.

– Det var helt fantastisk. Det ble akkurat den stemninga og rammene rundt løpet som vi hadde drømt og håpet på. Det var utrolig flott å se alle menneskene, og all den aktiviteten som var rundt løpet. Det ble en magisk stemning av det hele, når du ser bålpanner, markedet som er ved sentrum og en arena som er full av glade mennesker. Det var rett og slett rørende, sier en stolt og glad daglig leder.

Hun trekker spesielt frem innsatsen til elevene ved Alta Folkehøgskole, som både hjalp til med handlingen av spannene frem til start og bidro til en fantastisk stemning fra tribuneplass.

– De er et herlig innslag i løpet. Hvert år bidrar de med flagg, trompeter og en nydelig stemning. Det betyr så mye for oss. De er en av de største puljene med frivillige vi har. Så og si hele folkehøgskolen bidrar under løpet, i år er de hele 60 frivillige fra skolen, som gjør en fantastisk jobb.

– Dette var en perfekt start på årets løp. Nå håper vi på like god stemning i morgen klokken 13.00 når FL 500 og juniorklassen starter ut.

Se blinkskudd fra folkefesten i bildekarusellen øverst i saken.