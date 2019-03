Råsterk borteseier

sport

TSI - Alta IF 22-24:

Det er BUL og TSI som har vært de to beste lagene i 3. divisjon kvinner avdeling 2 denne sesongen. BUL påførte TSI deres første tap for sesongen da lagene møttes i BUL-hallen for noen uker siden, men Tromsø-studentene hadde fortsatt en mulighet til å ta seriegullet hvis BUL rippet avslutningsvis.

Den sjansen forsvant trolig lørdag ettermiddag. Da var det TSI og Alta IF som barket sammen i Krafthallen, og overraskende nok var det gjestene fra Nordlysbyen som var det beste laget. Ken Ingebrigtsens damer ledet 14-12 til pause, og klarte å holde på tomålsledelsen helt inn. Oppgjøret endte 24-22 i Alta IFs favør.

Amanda Brendgen var Alta IFs mestscorende spiller med seks nettkjenninger. Men det var 2002-modellen Julie Boberg Stordalen som fikk mest skryt av trener Ken Ingebrigtsen etter kampen. Han mener dette var hennes store gjennombrudd på seniorlaget.

– Julie spilte en fantastisk forsvarskamp og banket også inn scoringer. Vi løste merke på Amanda utmerket og det var en super laginnsats, sa en fornøyd trener til Alta IFs hjemmeside.

Vanessa Delgado Monsen (4), Julie Boberg Stordalen (3), Helene Boberg Stordalen (3), Ingvild Eriksen (2), Sunniva Olsen (2), Guro Daae Klemo (2) og Maria Brox Fjellheim (2) scoret Alta IFs øvrige mål.

Alta IF møter TSI 3 lørdag kveld.

PS! Tverrelvdalen IL vant også på lørdag. De slo TSI 3 23-22 etter å ha ledet 13-11 til pause. Helene Wulff-Pedersen var TILs mestscorende spiller med syv fulltreffere.

Tverrelvdalen 2 møter Tromsø 2 lørdag kveld.