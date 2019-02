To tap for TIL-damene

sport

Bardu - Tv.dalen 28-18 og Bardu - Tv.dalen 2 28-14:

Tverrelvdalens håndballdamer har spilt to bortekamper mot Bardu denne helga. Tidlig lørdag formiddag møttes Bardu og Tverrelvdalen i Barduhallen, og hjemmelaget vant 28-18 etter å ha ledet 14-10 til pause.

Noen timer senere var det Tverrelvdalen ILs rekruttlag som skulle måle krefter med håndballdamene fra Bardu. Heller ikke de klarte å hamle opp med avdelingens tredjebeste lag. Bardu scoret nok en gang 28 mål, mens TIL 2 stoppet på 14 nettkjenninger.

I den første kampen var det Kathrine Suhr som var tverrelvdalingenes mestscorende spiller med fem fulltreffere. De øvrige målene ble scoret av Anita Olaussen (4), Helene Strøm (3), Marianne Sara Mannsverk (1), Renate Thomassen (1), Stine Sivertsen (1), Elle Marja Sara (1), Hege Kristine Nilsen (1) og Charlotte Agnete Mannsverk (1).

I kamp nummer to delte Kathrine Suhr og Elle Marja Sara toppscorertittelen med tre nettkjenninger hver. Stine Sivertsen scoret to, mens Therese Arnesen, Hege Kristine Nilsen, Charlotte Agnete Mannsverk, Ulrikke Kristensen, Anita Olaussen og Renate Thomassen satte inn ett mål hver.

Det er fortsatt BUL som topper tabellen i 3. divisjon kvinner avdeling 2. TSI er nummer to, mens Bardu innehar tredjeplassen. Tverrelvdalen er nummer fem. Tverrelvdalen 2 ligger fortsatt sist med to poeng. TIL har bare to kamper igjen av årets sesong, mens TIL 2 fortsatt har fem gjenstående kamper.

TIL 2 møter BUL i Altahallen førstkommende tirsdag.