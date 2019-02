Klæbo: – Krogh kan ta medalje

sport

Finn-Hågen Krogh regnes som en utfordrer til medalje på dagens sprint i Seefeld. Både spillselskapet Nordic Bet og storfavoritten, Johannes Høsflot Klæbo, mener Krogh kan kapre en plass på pallen.

– Både Lucas Chanavat og Federico Pellegrino i tillegg til de tre som sitter ved siden av meg kan være med å kjempe om medaljene, sa Klæbo på gårsdagens norske pressekonferanse i Weidach, med lagkameratene Krogh, Iversen og Skar ved sin side.

– Jeg synes det er en litt vanskelig sprint. Den er tøff både opp og ned, så det blir hardt. Det blir jevne heat, så man må ut med albuene helt fra start for å komme seg frem. Det blir spennende og tight, sier Krogh om dages sprint til Nettavisen.

Skigleden tilbake

Etter en tøff fjorårssesong som endte med 188. plass på 10 kilometeren i NM på hjemmebane var det få som hadde trodd at 28-åringen skulle være en av utfordrerne til VM-medalje mindre enn ett år senere. Til samme avis erkjenner Altas skikonge at ambisjonene før sesongen var lavere enn noen gang før.

– Mye har for meg handlet om at man har lyst til å gå på ski eller ikke. Jeg synes jeg har hatt en ganske brukbar start på den sesongen her. Jeg hadde nok lavere ambisjoner før denne sesongen enn jeg noen gang har hatt tidligere. Utover i sesongen fant jeg bare større og større glede i å gå skirenn og kanskje spesielt etter Tour de Ski begynte jeg å glede meg til NM. Det ble bare bedre og bedre psykisk, sier Krogh, som etter NM-gullet i Meråker og 3. plass i verdenscuprennet i Lahti har funnet tilbake til storformen i riktig tid.

Sprintlandslagstrener Arild Monsen gleder seg stort over Kroghs fremgang denne sesongen.

– Finn-Hågen er en luring. Jeg er veldig imponert og glad på hans vegne, for at han kommer tilbake. Han kom jo tilbake i ellevte time med å kvalifisere seg til dette laget også. Det er veldig gledelig at man ser at man kan reise seg igjen etter en tung periode, sier Monsen til Nettavisen.

Klæbo storfavoritt

Bronsevinneren fra VM i Lahti for to år siden og den regjerende olympiske mesteren fra ett år siden, er mannen alle vil slå. Klæbo selv tar favorittstempelet med knusende ro.

– Jeg liker å si at jeg ikke har tenkt så mye over det. Alt må klaffe om du skal være med og kjempe om medaljene. Jeg må ha fokus på mine ting for at jeg skal gå fortest mulig.

Fra klokken 12.00 er alvoret i gang med VM-prolog for de norske sprint-gutta.