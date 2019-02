Neppe med fra start

sport

Eliteserielaget Tromsø IL slo Alta IF 3-0 i en treningskamp på Alfheim sist fredag. Deretter satte de kursen for Marbella i Spania, der TIL skal fortsette oppladningen til årets sesong. Her møter de blant annet nivå-trelaget Atletico Malagueno onsdag ettermiddag.

3-0 tap mot «Gutan» Nivåforskjellen ble tydelig da Alta IF endte årets andre treningskamp med tap mot TIL fredag.

På tirsdagens trening kjørte Simo Valakari inn det som trolig blir TIL-laget, opplyser iTromsø på sine nettsider. Øksfjordingen Magnus Andersen var ikke blant de 11 utvalgte. Slik så det da ut:

Gudmund Broks Kongshavn - Artem Sokol, Simen Wangberg, Juha Pirinen, Marcus Holmgren Pedersen, Onni Valakari. Morten Gamst Pedersen, Lasse Nilsen - Mikael Norø Ingebrigtsen, Daniel Berntsen - Kent-Are Antonsen.

– Slik det ser ut nå kan dette bli laget, men det kan bli endringer, sa TIL-trener Simo Valakari rett etter trening.

Fortsatt er Brayan Rojas og Anders Jenssen ikke i full trening grunnet influensa-symptomer. Og dermed er det tvilsomt om de starter kampen onsdag. Det gir blant annet plass til hammerfestingen Marcus Holmgren Pedersen, som trolig starter for TIL på onsdag.