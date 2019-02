Festet grep om sølvplassen

sport

BUL - TSI 2 36-26:

Samarbeidet mellom BUL og Alta IF har vært en stor suksess. Alta IF har gjort det godt i allnorsk 2. divisjon, og spillerne som ikke har fått så mye tid på banen der har hatt en god kamparena for BUL i 3. divsjon. Lørdag ble det riktignok tap mot den suverene serielederen TSI. Men mot TSIs andrelag dagen etter gikk det bedre.

BUL stilte med et sterkt lag i søndagens oppgjør. Spillere som Kristian Karlstrøm, Micael Lindholm Andersen og Andreas Bjørkmann har gjort det meget skarpt i 2. divisjon, og disse tre markerte seg sterkt i denne kampen. Trioen scoret til sammen 19 av lagets 36 scoringer mot TSI 2. Karlstrøm var kampens store spiller med ni fulltreffere.

Kampen endte 36-26 i BULs favør. Hjemmelaget ledet 19-15 til pause.

BUL er ni poeng bak TSI, men har nå fire poengs forsprang på Bravo 2, som er nummer tre i avdelingen. De tre topplagene har alle tre kamper igjen. BUL og Bravo 2 møtes i Tromsdalshallen 9. mars. BUL skal også møte Bravo 3 to ganger samme helg.

Kristian Karlstrøm (9), Andreas Bjørkmann (8), Henning Rushfeldt (6), Torgrim Lamvik Sollie (4), Pål Even Heggelund (3), Micael Lindholm Andersen (2), Børge Lampe Hagberg (2) og Marius Skaufel Hindbjørgmo (2) scoret BULs mål i dette oppgjøret.