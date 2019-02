Feide TSI av banen

sport

BUL - TSI 26-23:

Tromsø-studentenes idrettslag var det eneste laget som ikke hadde tapt en seriekamp i 3. divisjon kvinner avdeling 2. Det endret seg da de gjestet BUL-hallen lørdag formiddag.

Toppkampen ble akkurat så tett og spennende som forventet. Da lagene møttes i Tromsø for to uker siden endte toppoppgjøret 29-29, og uavgjort virket ikke som et helt usannsynlig resultat denne gangen heller. Men hjemmelagets storscorere Hanna Pollen Johansen og Sunniva Hove tok ansvar da kampen sto og vippet i sluttminuttene, og til slutt var det tre mål som skilte avdelingens to klart beste lag. BUL ledet 11-8 til pause.

BUL-damene påførte TSI sesongens første tap, og med én kamp mer spilt leder Vebjørn Slettlis damer serien med to poeng. Begge lag skal spille flere kamper denne helga. BUL møter TSI 2 lørdag ettermiddag, mens Alta IF og TSI barker sammen i Altahallen lørdag kveld. Søndag møter BUL TSI 3, mens Alta IF tar imot TSI 2 i Aulaen.

BULs 26 fulltreffere i lørdagens toppkamp ble scoret av Hanna Pollen Johansen 9 (1), Sunniva Hove 7, Tonje Tauselv 4, Ulrikke Rye Josefsen 3, Ane Kåberg 2 og Maja Romsdal 1.

BULs kamp mot TSI 2 starter klokken 15.30. Alta IF - TSI har avkast klokken 18.45.