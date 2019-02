Nye fjes i første treningskamp

sport

Lørdag er det klart for vinterens første treningskamp for Alta IF, og det er det nyopprykkede 3.-divisjonslaget Norild som gjester Finnmarkshallen. Sykdom og skader i troppen gjør at flere sentrale spillere er tvilsomme foran dette oppgjøret. Dermed får flere unge spillere sjansen. Publikum vil også få sjansen til å se del nye fjes i Alta IF-drakt.

– Dag Andreas Balto, Øyvind Veseth Olsen og Thomas Johnsen er alle uaktuelle denne helga. Thomas er i lett trening, men denne kampen kommer for tidlig. I tillegg har vi hatt en del sykdom i troppen. Christian Reginiussen spiller definitivt ikke, mens Håvard Nome og Mats Frede Hansen er tvilsomme. Daniel Rojas er fortsatt i Spania og er heller ikke med, forteller Alta IFs assistenttrener Andreas Markussen.

Alta IF tester ut engelsk angrepsspiller Prøvespilleren Kyle Spence får vise seg fram for Alta IF-ledelsen mot Norild på lørdag.

– Det betyr at yngre spillere som Hikmat Nazari, Andreas Fossmo, Vebjørn Atle Skorpen og Aleksander Kjellmann vil få sjansen. Dette er lokale talenter som har gjort det bra på trening i vinter, og det er artig å kunne gi dem en sjanse til å vise hva de kan. I tillegg vil Andreas van der Spa og prøvespiller Kyle Spence få spilletid, opplyser Markussen.

På keeperplassen er det også et nytt bekjentskap. Jonathan Linnes skal vokte Alta-buret i denne kampen.

– Maris Eltermanis skal reise bort denne helga. Siden Daniel Rojas fortsatt driver med opptrening i Spania er vi i beit for målvakter, men vi har fått muligheten til å bruke Jonathan. Vi har hatt en fin dialog med Tverrelvdalen IL, og er glade for at de har vært såpass fleksible. Jonathan har trent med oss i vinter, og kjenner spillerne godt. Så det er en god løsning, avslutter han.

Treningskampen mot Norild streames på altaposten.no fra klokken 15.00. Radarparet Frank Halvorsen og Øystein Esjeholm kommenterer matchen.