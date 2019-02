Krogh vant NM-prologen

sport

Fredag er det sprint i fristil på NM-programmet i Meråker, og dette er definert som det nestsiste uttaksrennnet til VM i Seefeld. Et godt resultat her vil med andre ord være svært viktig med tanke på sjansene for å få delta i verdensmesterskapet som starter 19. februar.

Tøff kamp om plassene Finn Hågen Krogh utfordres av både meritterte og lovende løpere på fredagens NM-sprint.

Finn-Hågen Krogh er en av de som har et stort press på seg foran fredagens NM-renn, og skistjernen fra Tverrelvdalen imponerte stort i prologen. Han gikk raskest av samtlige og vant foran Sindre Bjørnestad Skar og Gjøran Tefre. Alle de aktuelle VM-kandidatene er trygt videre til kvartfinale.

– Jeg synes det gikk ganske bra. Jeg kom godt i gang fra start og klarte å fullføre på en god måte. Men det var tungt, sa en andpusten Finn-Hågen Krogh til NRK rett etter målgang.

Kvartfinalene i norgesmesterskapet starter klokken 14.00. Det er damene som går først.