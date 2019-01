Skuffet borte mot tabelljumbo Vestli

sport

Vestli-Alta IF 31-29:

Alta IFs håndball herrer vartet opp med fest håndball i hjemmeseieren mot Ski forrige helg. I bortekampen mot Vestli var det lite som minnet om forrige helgs prestasjoner. Alta-guttene gikk på et overaskende 31-29 tap, som resulterte i hjemmelagets første seier for sesongen.

På papiret bør bortekampen være to oppskriftsmessige poeng for Rune Skaufels menn. Før kampen lå Alta IF på syvende plass i 2. divisjon avd. 1, hele tolv poeng foran dagens motstander.

Etter en dårlig første omgang, gikk lagene til pause med 14-12 i favør Vestli. Lagene fulgte hverandre tett de siste 30 minutene. Halveis ut i andre omgang reduserte landslagsaktuelle Micael Lindholm Andersen til 24-24.

Til tross for gode prestasjoner fra Lindholm Andersen og Erlend Strøm Johnsen, som begge noterte seg for seks mål hver, holdt det ikke helt inn for Alta IF. De øvrige målene ble scoret av Stian Parken (4), Ole Nikolai Hætta (4), Aleksander Maisenhølder (2), Ask Mikkelsen (2) og Kristian Karlstrøm (1).

Søndag klokken 12.00 møter Alta-guttene atskillelig tøffere motstand i serieleder Fjellhammer.