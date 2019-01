Dette er Alta IFs nye kapteins-team

sport

Bjørnevatn-gutten får med seg et solid team i Håvard Nome, Christian Reginiussen og Magnus Nikolaisen.

Assistenttrener i Alta IF fotball, Andreas Markussen, er godt fornøyd med kapteins-teamet for 2019-sesongen.

– Det er et naturlig valg at Mats Frede fortsetter som kaptein. Han har løst denne rollen på en veldig fin måte siden han fikk rollen i 2017. Han er en spiller med lederegenskaper, og som går foran i tøffe situasjoner. Dette er et kapteins-team som har massevis av erfaring, og som tar ansvar. De liker og bidra og hjelpe til mot hele spillergruppa både på trening og i kamp. De drar lasset både med tanke på ferdigheter på banen og gjennom kommunikasjon.