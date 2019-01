På pallen i Seiser Alm

sport

Til helga skal Daniel Strand konkurrere mot verdens beste langløpere i La Marcialonga som er en del av Visma Ski Classics. I oppkjøringen til det 70-kilometer lange løpet, slo Strand like så godt til med sølv i hodelyktrennet Moonlight Classic.

30-kilometerdistansen er et så kalt hodelyktrenn. Kun tidligere olympisk mester Jevgenij Dementjev gikk raskere på Ski enn Alta-mannen. Russeren ble riktig nok dømt for doping i 2009, tre år etter OL-gullet.

– Jeg har vært på treningssamling i Seiser Alm siden søndag. Gårsdagens løp er noe av det bedre jeg har prestert. Jeg er veldig godt fornøyd med å bli nummer to foran en rekke gode skiløpere. Løpet var på over 2000-meters høyde. Det er ikke slikt man er vant med. Nå har jeg trent her i fire dager og ser frem mot Marcialonga til helga, sier Strand til A-sporten.

