Samlet troppen i USA

Med fire landslagskjørere i den amerikanske proffserien var det lettere for landslagssjef Pål Grøtte å ta med seg assistenttrener Marius Dammyr og hammerfestingen Ole-Herman Sjøgren til USA enn å gjennomføre en treningssamling på norsk jord.

Skadet Moland sto over

Ole-Herman Sjøgren og Kristoffer Holm fra Nordreisa er de to landslagskjørerne som holder til i Norge. Holm valgte å bli hjemme, og deltok i stedet i Arctic Cat cup i Östersund. Foruten disse to består det norske landslaget av Martin Moland, Malene Trosten Andersen, Elias Ishoel og Tore Gustavson, som alle har flyttet til USA for å konkurrere i den nasjonale proffserien i scootercross.

Grøtte er veldig godt fornøyd med utbyttet av samlingen, selv om en skadet Martin Moland måtte kaste inn håndkleet.

– Det er fantastisk å være proffkjører i USA. Man har et stort apprat rundt seg som sørger for at kjørerne kun trenger å konsentere seg om å prestere ute på banen. Alt annet blir tatt hånd om. Men å kjøre i USA har likevel sine utfordringer, sier Grøtte, og utdyper:

– Utøverne må ta det fulle og hele ansvaret for egen utvikling. Det er ikke alltid like enkelt. Å bli bedre på den kjøretekniske biten krever mye trening, og utøverne har bare én bane tilgjengelig. Det koster 100 dollar for tre timer, og her er det enormt mange kjørere som trener samtidig. Trenerne har ikke lov til å være ute på banen. Det gjør det vanskelig å komme med instruksjoner underveis. Den delen er helt annerledes i Norge, der vi kan stoppe utøverne underveis i økta, vise dem video av kjøringen og forklare hva de bør endre på.

Leide egen bane

Det første Grøtte & co gjorde var å leie en egen bane der de norske kjørerne kunne trene uforstyrret.

– Her fikk vi gjennomført mange svært gode treningsøkter, og det var noe utøverne hadde savnet. På banen kunne vi kjøre den samme venstresvingen 100 ganger til den satt perfekt. Vi terpet på teknikk og kjørestil, og tilbakemeldingene fra kjørerne var udelt positive. De var veldig glade for at vi kunne gjennomføre en slik samling på amerikansk jord, forteller Grøtte.

Etter to frihelger er det klart for en ny runde i den amerkanske AMSOIL-serien førstkommende fredag og lørdag. Det er ventet at altaværingen Martin Moland vil ha ristet av seg skaden han har slitt med den siste tiden, og stiller til start i Deadwood.