sport

Alta IFs håndballherrer gjorde det ganske bra i første del av sesongen.

I det nye året har de vært strålende.

Fire poeng av fire mulige hjemme mot Kolbotn og Ski gjør at optimismen er upåklagelig foran kommende helgs bortekamper mot bunnlaget Vestli og serieleder Fjellhammer. Hovedtrener Rune Skaufel er storfornøyd med det han var vitne til i søndagens 32-24-seier mot Ski.

– Det var utvilsomt en av våre beste kamper denne sesongen, sier Skaufel.

– Jeg synes vi leverte en meget solid forestilling hjemme mot Fjellhammer i slutten av september. Å kun tape med ett mål mot laget som fortsatt ikke har avgitt et eneste poeng i denne 2.-divisjonsavdelinga er utrolig sterkt. Og søndagens prestasjon var jammen ikke langt unna, og kanskje bedre med tanke på at vi gikk seirende ut av oppgjøret. Jeg er stolt av spillerne og den innsatsen som ble lagt ned, fortsetter han.

Alta IF vartet opp med festhåndball Stian Parken og Aleksander Maisenhølder scoret 13 ganger i hjemmekampen mot Ski.

Stian Parken, Aleksander Maisenhølder og Kristian Karlstrøm var lagets største profiler fremover på banen, mens veterankeeper Jan Nikolaisen sørget for at hjemmelaget holdt seg foran og vant med god margin.

– Samspillet var veldig bra. Alle meldte seg på og leverte en strålende forestilling. Vi kjørte høyt tempo fra start og lyktes godt med det, kommenterer Skaufel, som var like imponert over Jan Nikolaisens prestasjoner som resten av de fremmøtte i Altahallen.

– Det var en utrolig oppvisning. Vi har helt klart to av divisjonens beste målvakter i Øivind Schmidt Holst og Jan Nikolaisen. Øivind gjorde seg på ingen måte bort med bare ti baklengsmål før pause, men han ville likevel at Jan skulle starte andreomgangen. At han stengte buret midtveis i omgangen hjalp oss veldig, og det gjorde også at vi i større grad kunne gi 16-åringene Eskil Hove og Mats Berg, samt 17 år gamle Sigve Åkerøy Pettersen mer spilletid, forteller Alta IF-bossen.

– Foruten målvaktene er omtrent alle våre spillere i alderen 16-19 år. De yngste som får prøve seg på A-laget har gjort seg fortjent til det gjennom gode treninger og ikke minst meget solide prestasjoner i Bringserien, mens den litt eldre garde har tatt steg gjennom hele sesongen. Utviklingen har vært formidabel siden vi startet seriespillet for fire måneder siden.

Han er imponert over hvor godt de unge Alta IF-spillerne har taklet trøkket fra tribunen i hjemmekampene.

– Det kan være litt skummelt, spesielt når det drar seg skikkelig til i de tette og spennende kampene. Men jeg synes guttene har håndtert det helt ypperlig. De bruker det voldsomme trøkket til å skape en positiv boost i gruppa når de spiller i Altahallen. Det er gull, smiler Skaufel.

Han frykter at seiersrekka blir brutt kommende helg, men det betyr ikke at Skaufel & co har gitt opp på forhånd.

– Vi skal møte Vestli på lørdag, og det er den matchen vi fokuserer på akkurat nå. Det blir viktig å ta to poeng i denne kampen. Søndagens oppgjør mot Fjellhammer er mer en bonussjanse. De har vunnet 15 av 15 kamper og er nesten klare for opprykk til 1. divisjon allerede. Men vi har vist at vi kan skape trøbbel for dem. Det skal vi prøve å gjøre igjen, avslutter han.