Hundekjørerne prøver på nytt

sport

Årets utgave av Beaskádas 300 skulle etter planen vært arrangert for en knapp uke siden. Men et forferdelig uvær gjorde oppgaven umulig for arrangøren, og det ble besluttet å utsette hundekjørerløpet. Nå prøver de altså på nytt.

– Det er ikke lett å arrangere hundeløp når vinterstormene slår inn for fullt. Vi gir oss imidlertid ikke så lett. Det blir litt færre deltakere denne helga, men ikke verre enn at vi kan gjennomføre. Og nå er værprognosene langt bedre, så vi satser på en spennende og problemfri konkurransehelg, sier Sølvi Monsen til A-sporten.

Det første spannet starter opp Gargialia fredag klokken 16.30. Deretter går det slag i slag til samtlige deltakere i åpen og begrenset klasse har forlatt start- og målområdet. De er ikke tilbake før tidligst lørdag ettermiddag, så Monsens henstilling til scooterfolket fra forrige uke gjelder fremdeles.

– Vi kommer med den samme oppfordringen hvert eneste år, og det er svært sjelden at vi har hatt problemer. Men vi føler at det er på sin plass å gi beskjed også denne gangen. På grunn av arrangementet blir det trangt om plassen, så vi håper at de som vurderer å starte med scooter oppover Gargialia denne helga venter til søndag. Da vil parkeringsplassen og løypa igjen være fullt tilgjengelig for scooterfolket, sa Monsen.

Hun understreket at de aller fleste scooterkjørerne er veldig flinke til å ta hensyn.

– De stopper opp eller kjører rundt når de møter hundespann, og det er vi takknemlige for. Hundene lar seg vanligvis ikke stresse av scooterne, men man vet aldri med dyr. Så vi er veldig glade for at de tar hensyn til oss, fortsatte hun.

Mye snø i enkelte områder gjør at løypa legges litt om. Og nå skal alle ta ut den obligatoriske hvilepausen i Suolovuopmi.

– Det kommer til å bli mye aktivitet i dette området fra sent fredag kveld til lørdag morgen, forteller Monsen.

De som ønsker å følge utviklingen i løpet kan sjekke ut hjemmesiden til Alta trekkhundklubb.