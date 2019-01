Tapte med knappest mulig margin

sport

Etter lørdagens seier over Akademisk sjakklubb med sifrene 3.5 mot 2.5, måtte Alta elielah tåle tap i den siste kampen mot Asker med nettopp 2.5 mot 3,5 poeng.

Etter fem stive timer ble det et surt tap mot det gamle storlaghet, med knappest mulig margin. Likevel; de to tapene i helga mot Nordstrand og Asker forhindrer ikke at altaguttene har en imponerende 4. plass etter to seriehelger.

Erlend Mikalsen vant over den 8-dobbelte NM-mester Berge Østenstad og klatret dermed over 2400 i rating og er formelt Internasjonalt mester.