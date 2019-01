Drømmestart for håndballgutta

sport

Alta IF - Kolbotn 22-21:

Etter julestrid og nyttårsfeiring var det endelig klart for håndballkamp i Altahallen igjen, søndag ettermidag. Årets første kamp for Altagutta ble en håndballthriller av de sjeldne.

Hjemmelaget kom best ut av startblokkene med 4-1 etter to kjappe scoringer av Aleksander Maisenhølder. Etterhvert kom Kolbotn mer inn i kampen og lagene var like langt til pause med 12-12. 2. omgang fortsatte i samme spor som omgangen før. Etter sidebyttet var hjemmelaget igjen best ut i de første minuttene ført an av Micael Lindholm Andersen. Utover i 2. omgang så det ut som Altagutta skulle kontrollere inn seieren. Men på 21-20 i favør hjemmelaget fikk Kolbotn straffeutligning til 21-21 og en av Alta IFs viktigste spillere, Aleksander Maisenhølder fikk to minutter på benken.

Med 10 sekunder igjen av kampen og 21-21 på resultattavla sikret Andreas Bjørkmann seieren mot Kolbotn i en eventyrlig håndballkamp til vill jubel fra 500 håndballglade Altaværinger. Bjørkmann selv tilegner seieren til hele laget.

– nå passer vel det typiske sport-spørsmålet godt, hvordan følter du deg nå?

– Det er fantastisk deilig. Det er det eneste målet jeg har i dag. Det er det som sikrer seieren til slutt. Hele laget gjorde en fantastisk prestasjon i dag, det er artig å få være med å prege kampen slik at vinner i dag. Men først og fremst var dette hele laget sin fortjeneste. Og legger til:

– Det var en jevn kamp i dag, kanskje til og med litt jevnere enn det burde. Vi jobber bra og har kontroll. Når det kommer utfordringer så tar alle på laget det med strak arm. Dette ble virkelig en pangstart på året. jeg håper vi kan fortsette året med enda flere 2-poengere framover, avslutter Matchvinneren optimistisk.

Micael Lindholm Andersen var Alta IFs mestscorende spiller i seieren mot Kolbotn. Han noterte seg for seks fulltreffere. De øvrige målene ble scoret av Aleksander Maisenhølder (4), Stian Parken (2), Ask Mikkelsen (2), Sigve Åkerøy Pettersen (2), Kristian Karlstrøm (2), Andreas Bjørkmann (1) og Erlend Strøm Johnsen (1).

Tilskuere: 500