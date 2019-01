Åtte strake BUL-triumfer

sport

Alta IF - BUL 20-29:

BULs håndballdamer måtte spille sesongens første hjemmekamp i Altahallen, og kom skjevt ut med 21-23-tap mot Bardu. Etter det har damene til Vebjørn Slettli spilt seg i bedre og bedre form, og bossekopingene har vunnet alle sine åtte kamper etter det forsmedelige nederlaget i serieåpninga.

Seier nummer åtte for sesongen kom i Altahallen onsdag kveld. BUL vant 29-16 da lagene møttes i BUL-hallen før jul, og selv om ikke seiersmarginen var like stor denne gangen hadde gjestene fra vestkanten god kontroll. De ledet 15-9 til pause og vant til slutt 29-20. Hjemmelaget yppet seg litt etter pause, men var for langt bak til at det ble noen reell spenning i matchen.

Serietoer BUL er nå bare to poeng bak TSI på tabelltopp. Avdelingens to beste lag skal møtes i Krafthallen i Tromsø 26. januar, og deretter i BUL-hallen 9. februar. Trolig vil disse to toppkampene avgjøre hvem som vinner serien og får muligheten til å spille opprykkskvalifisering.

Kamparrangør Alta IF har ikke lagt ut kamprapport på Norges håndballforbund sine nettsider, så A-sporten kommer tilbake med målscorere når det er gjort.