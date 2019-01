Godt fornøyd med første treningsøkt

sport

Mandag ettermiddag var det klart for årets første treningsøkt for Alta IFs fotballherrer. Dette var også første trening med ny trenerduo ved roret. Amerikanske Bryant Lazaro ankom Nordlysbyen torsdag i forrige uke, og har sammen med sin nyansatte assistenttrener Andreas Markussen brukt noen dager på å planlegge sesongoppkjøringen. Nå er de i gang.

– Den første treningsuka blir ikke den hardeste denne vinteren. Guttene har hatt juleferie og er ikke i sin aller beste form, så nå handler det først og fremst om å tilpasse seg en ny hverdag med daglige treningsøkter. Så øker vi intensiteten etter hvert. Jeg kommer til å bruke de første dagene på å observere spillergruppa slik at jeg får en bedre oversikt over spillermateriellet vi har tilgjengelig. Vi ønsker å unngå skader, så det blir ikke for harde økter denne uka. Men de skal få merke at vi er i gang, sier en smilende Bryant Lazaro til A-sporten.

– Jeg er veldig godt fornøyd med den første økta. Det er første gang jeg trener disse guttene, og jeg ser frem til å bli bedre kjent med hver enkelt spiller. De møtte på trening med positiv innstilling og gjorde en god jobb gjennom hele økta. Det er akkurat sånn jeg vil ha det, fastslår Lazaro.

A-sporten kommer tilbake med mer om Bryant Lazaros første dager som Alta IF-trener i onsdagens papir- og E-avis.

