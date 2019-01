God motstand i oppkjøringen

sport

Mandag i neste uke starter Alta IFs fotballherrer oppkjøringen til 2019-sesongen. Da gjennomfører den nyansatte trenerduoen Bryant Lazaro og Andreas Markussen årets første treningsøkt i Finnmarkshallen, og etter hvert skal de spille sine første treningskamper. Tradisjonen tro begynner det med en noe uhøytidelig happening.

– Vi reiser til Lakselv for å delta i den årlige syverturneringen i regi av Porsanger IL lørdag 12. januar. Dette er en fin sammenkomst for fotballfamilien i Finnmark som vi synes det er moro å være med på, forteller Rune Berger, som er sportslig koordinator og kontorleder i Alta IFs fotballgruppe.

Har mer enn nok å gjøre

I tillegg til disse funksjonene var Berger også Bård Floviks assistent forrige sesong. Den rollen overtar nå Andreas Markussen, som rett før jul offentliggjorde at han legger opp som spiller og går inn i trenerteamet. Det betyr ikke at Rune Berger sliter med å finne meningsfulle arbeidsoppgaver.

– Vår arrangementansvarlig Petter Oseberg har som kjent flyttet sørover, og den stillingen er fortsatt ikke besatt. Det gjør at noen av hans gamle oppgaver havner i mine hender. Jeg skal også bidra rundt laget sammen med Bryant og Andreas til vi har fått på plass resten av støtteapparatet. Så kommer spillerlogistikk og mye annet på toppen av det hele, så jeg er langt fra arbeidsledig, sier Berger.

Han har blant annet arbeidet med å få på plass Alta IFs motstandere i vinterens treningskamper. Og her har virkelig Berger og klubben gjort en solid jobb. Blant annet skal de møte Tromsø IL fra Eliteserien og Tromsdalen UIL, som leverte en råsterk sesong i OBOS-ligaen i 2018. Alta IF og TUIL skal faktisk møtes to ganger i vinter.

– Den første treningskampen spilles hjemme i Finnmarkshallen lørdag 9. februar, og da er det Norild som er motstander. Helga etter setter vi kursen for Tromsø, der vi møter TIL og TUIL 15.- og 17. februar, forteller Berger.

Mangler én motstander

Deretter blir det tre treningsuker før Bryant Lazaros menn flyr til Oslo, der de også møter meget kvalifisert motstand.

– Vi har avtalt kamper mot Fredrikstad og Hønefoss 8.- og 10. mars. Søndag 24. mars kommer Tromsdalen til Finnmarkshallen, og så setter vi igjen kursen for Oslo den siste helga i mars. Her møter vi Elverum. Vi jobber fortsatt med å få på plass en motstander til denne helga, opplyser han.

Alta IF første seriekamp i PostNord-ligaen avdeling 2 er hjemme mot Mjølner 13. april, altså helga før påska setter inn. Så møter de Grorud borte mandag 22. mars, som er andre påskedag.

– Vi satser på en siste treningskamp helga før seriestart. Der er det heller ikke helt avklart hvem vi møter. Kanskje blir det Norild én gang til, men det skal vi se litt nærmere på. Uansett er vi tilfreds med motstanderne vi har fått på plass i denne sesongoppkjøringen. Får vi også ordnet en kamp mot et godt lag den helga vi møter Elverum er vi veldig godt fornøyde, smiler Berger.

Fortsatt mangler Alta IF noen viktige underskrifter. Berger håper å binde flere velkjente navn til klubben den nærmeste tiden. Spillere som Mats Frede Hansen, Daniel Rojas, Øivind Veseth Olsen, Magnus Nikolaisen og Dag Andreas Balto står uten kontrakt.

– Vi jobber med saken. Vi ønsker å få ting på plass så fort som mulig. Vi skal også sjekke ut noen nye navn, så det er ikke gitt at alle de nevnte spillerne blir med videre.