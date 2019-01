Vi sender direkte fra nyttårsturneringen

sport

Totalt 60 kamper strømmes i løpet av helgen. Og er du altaværing, men ikke kan reise til Tromsø for å følge lagene fra Nordlysbyen, kan du få det med deg på altaposten.no.

– Vår søsteravis iTromsø står for strømmingen og vi er veldig glade for at vi får sende kampene hos oss. Dette er et tilbud til alle våre abonnenter, sier nyhetsredaktør Tom Skoglund hos Mediehuset Altaposten.

Her finner du kampoppsett og oversikt over hvilke kamper som strømmes

Fredag klokken 17.00 sendes første kamp, så går det slag i slag hele helgen.

– Håndball, og lokal sport generelt, er vktig for våre abonnenter og i altasamfunnet. Derfor er det ekstra gledelig å få til et slikt samarbeid, sier Skoglund.