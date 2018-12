Legger opp og blir assistent-trener

sport

Andreas Markussen har bestemt seg for å legge skoene på hylla. I stedet satser han på en trenerkarriere. Første steg er å bli assistenttrener for Lazaro som overtar ansvaret neste år.

–Jeg har satt pris på hvert eneste sekund og minutt på fotballbanen for Mjølner og Alta IF, men det er en tid for alt, sier Andreas, som er småbarnspappa og markedssjef for nettopp fotballgruppa til Alta IF.

– Jeg har vært ekstremt priviligert som har kunne holde på med det jeg liker best, så håper jeg at min kompetanse betyr noe positivt på trenersiden, sier han.

Etter det Altaposten erfarer, ble denne løsningen også vurdert hvis Bård Flovik fortsatte som trener.

– Vi har vurdert Andreas som en god kandidat lenge. Han har også utdanning og erfaring som trener for både damelaget og aldersbestemte lag, sier sportssjef Rune Berger.