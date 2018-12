TILs førsterekke er fortsatt best

sport

TIL - TIL 2 30-18:

Tverrelvdalen stiller med to lag i 3. divisjon denne sesongen, og tirsdag kveld møttes disse to lagene til dyst i Altahallen for første gang. Ikke helt uventet var det førstelaget som stakk av med seieren. Men andrelaget klarte seg tidvis bra, og var i store deler av andreomgangen det beste laget. Likevel var det aldri noen tvil om hvem som skulle ta full poengpott i dette historiske oppgjøret. TIL vant 30-18 etter å ha ledet 13-6 til pause.

– For oss er dette en fin anledning til å gi andre spillere enn de som vanligvis står frem en mulighet til å skinne. Vi vil gjerne ha flere strenger å spille på offensivt, og i kamper som dette får de sjansen til å vise hva de kan. Det er lettere å ta ansvar når vi har mange mål å gå på. Nå skal de tørre å prøve, sa hovedtrener Lene Magnussen Suhr til A-sporten underveis i matchen.

Kathrine Suhr og Anja Hætta delte førstelagets toppscorertittel med seks nettkjenninger hver. For TIL 2 var det unge Hege Kristine Nilsen som var mestscorende spiller med seks fulltreffere.

Tverrelvdalens førstelag passerte Alta IF på tabellen med tirsdagens seier. De er nå ett poeng foran naboklubben. Alta IF har imidlertid kun spilt seks seriekamper, mens TIL har spilt 12. BUL og Alta IF møtes for øvrig til nabooppgjør i BUL-hallen onsdag kveld.

A-sporten kommer tilbake med mer fra tirsdagens prestisjeoppgjør i onsdagens papir- og E-avis.