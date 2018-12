sport

Lørdag og søndag er det klart for andre seriehelg i denne sesongens utgave av Bringserien, der Norges beste 16-åringer møtes til dyst. Samarbeidslaget fra Nordlysbyen fikk en kanonstart med 19-18-seier over Vestby. Deretter slo de Kristiansund 28-26, noe som gjør at Alta har full pott innledningsvis. Det har også Nøtterøy (serieleder), Melhus/Gimse og Vestli. Alta er på tredjeplass før helgas kamper.

De par neste dagene skal guttene til Rune Skaufel, Jan Nikolaisen og Linda Hove spille tre matcher. De starter mot hjemmelaget Drøbak/Frogn, som er denne helgs arrangørklubb for lagene i Bringserien avdeling 3. Så møter de Viking noen timer senere. På søndag er det Sandnes som står på motsatt banehalvdel. Trenerteamet gleder seg til å se guttene i aksjon igjen.

– Vi har samlet litt info om lagene vi møter, og det er ingen tvil om at det kommer til å bli tre tøffe kamper. Drøbak/Frogn spiller hjemme og er garantert ute etter å vise seg frem for publikum. Også Viking og Sandnes er vanskelige motstandere. Men våre gutter er veldig klare for å vise at resultatene i den første bringseriehelga ikke var et blaff. Nesten alle spillerne har fått prøvd seg i 3. divisjon i høst, mens Sigve Åkerøy Pettersen også har spilt litt i 2. divisjon. Vi skal være godt forberedt til helgas kamper, fastslår Rune Skaufel.

Fire av spillerne på dette laget har deltatt på regionale landslagssamlinger i høst. Nevnte Sigve Åkerøy Pettersen har lenge vært i kikkerten til landslagsledelsen, og han har fått selskap av Mats Berg, Eskil Hove og Marius Skaufel Hindbjørgmo.

– Et par av 16-åringene trener fast med 2.-divisjonslaget, mens de andre har en god kamp- og treningshverdag med spill i 16-årsserien, 18-årsserien og 3. divisjon. Det er artig at vi klarer å få opp store talenter her oppe. Det blir spennende å se hva de kan få til mot Drøbak/Frogn, Viking og Sandnes, avslutter han.