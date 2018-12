Det gror i norsk kvinnehopp

sport

Med hoppdronningen Maren Lundby i spissen kan landslagssjef Christian Meyer snart stille med et helt slagkraftig lag med norske kvinnelige hoppere.

Verdenscupåpningen på Lillehammer viste at det virkelig gror bak Lundby. Både Anna Odine Strøm, Silje Opseth og Ingebjørg S. Bråten leverte solide takter.

Bak dem igjen kjemper Thea Kleven og Karoline Røstad med å ta steget inn i verdenscupen. De to må foreløpig holde seg til kontinentalcupen. Kleven falt dessuten på Lillehammer og fikk med det et lite avbrekk.

– Det var helt fantastisk hopping. Det var bra Silje (Opseth) klarte å ta seg tilbake etter at hun fikk storm bakfra og blåste ned på kulen i fredagens renn. Hun var ganske langt nede etter det, sa landslagssjef Christian Meyer til NTB etter forrige helgs verdenscuppremiere.

Opseth lot skuffelsen fare og kom sterkt tilbake lørdag og søndag. Hun gjorde karrierebeste med 9.-plassen i lørdagens renn.

Lagbygging

– Det begynner å bli et lag, og det merker jentene selv også. Det er klart det er artigere å holde på når det er flere som er med og kjempe, sier Meyer.

– Vi har jo på vår handlingsplan for de fire neste årene at vi ønsker å vinne lagkonkurransen for kvinner. Det tror jeg vi skal få til, sier en optimistisk landslagssjef.

Hoppingen i den store Lysgårdsbakken ga norsk kvinnehopp både oppturer og en stor nedtur. Lundby misset i sitt siste hopp og endte som dårligste norske på 22.-plass. Gledelig var det at det var hele fire norske hoppere i finalen.

Strøm, Opseth og Bråten var alle foran Lundby på resultatlisten.

Renn avlyst

Til helgen skulle kvinnene hoppet i tyske Titisee-Neustadt, der også mennene skulle hatt renn, men mildvær og dårlige værprognoser ødela de planene. Nå blir det trening i stedet, og neste konkurranse for hoppkvinnene blir i franske Premanon.

Under VM i Seefeld er det bare ett individuelt renn for kvinnene. De er også med i den avsluttende mixed-konkurransen.

I VM i 2021 i Oberstdorf blir det derimot lagkonkurranse for kvinner på programmet for første gang. Da er det også planlagt kombinert for kvinner.