Jan Arild overtar skikarusellen

Jan Arild Hansen og Bedriftsidretten i Troms og Finnmark har mange spennende prosjekter på gang. Noen har allerede blitt gjennomført, som sist helgs fotballturnering i Finnmarkshallen og Altajoggen i oktober.

Nå overtar de en gammel skitradisjon i Alta. Målet er å utvide tilbudet slik at flere voksne kommer seg ut på ski, og arrangøren lokker med en gratistur til Holmenkollen.

Endrer til fellesstart

– Denne vinteren overtar Bedriftsidretten det tradisjonelle bedriftslangrennet som har eksistert i over 40 år. Tilbudet utvides hvor det skal bli mer attraktivt å delta for de som også vil ut på en skitur i marka sammen med venner og kolleger. Første karusellrennet starter i uke fire, skriver Jan Arild Hansen i en pressemelding.

– Det betyr at de som melder seg på Alta skikarusell kan velge mellom den tradisjonelle skikarusellen som går torsdager i Kaiskuru, eller velge å gå tirsdager i andre løyper i Alta som er lettere, forteller Hansen.

– Det er selvfølgelig mulig å delta på begge, eller veksle mellom tirsdager og torsdager i løpet av vintersesongen. For de som tidligere har deltatt på Alta bedriftslangrenn vil få samme mulighet for konkurransetrening, men i år med fellesstart, fortsetter han.

Lokker med Holmenkollen

Alta skikarusell skal også bli mer moderne og brukervennlig for deltakerne. Deltakere kan nå sitte hjemme å melde seg på via nettsiden til Bedriftsidretten, og blir registrert for hele skikarusellen. Alle får tildelt sitt personlige startnummer, og tidtakingen blir gjort elektronisk for de som ønsker å gå konkurranse på torsdager. Det er også mulig å delta på egne langrennskurs gjennom sesongen både for nybegynnere og de litt mer viderekommende.

– Før sesongstarten vil det være et kick-off arrangement på Intersport Hammari sport og fritid hvor alle får spesialtilbud på skiutstyr ved fremvisning av startnummer. Så er det en «gulrot» for alle som melder seg på før 19. januar 2019 ved at de er med i trekningen av en reise for to til Oslo og Holmenkollen under Oslo Raw Air, opplyser Hansen.

– Vi jobber med å skape et helhetlig og allsidig tilbud tilrettelagt for flest mulig. Alle har vi ulike behov og ståsted. Det som er viktig er å finne løsninger som passer for den enkelte. Men for å få dette til er Bedriftsidretten avhengig av engasjement og ønske om å få i gang aktivitetstilbud som folk har lyst å være med på, avslutter han.